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У Туреччині стоматолог вкрутив зубний імплант у череп пацієнта: деталі інциденту

18:50, 27 квітня 2024
Чоловік планує подати в суд на стоматолога, адже він не повернув йому кошти за такий візит.
У Туреччині стоматолог вкрутив зубний імплант у череп пацієнта: деталі інциденту
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У Туреччині пацієнт серйозно постраждав через лікування стоматолога. Так, чоловік звернувся до лікаря із зубним болем, після чого опинився у лікарні, де йому видалили зубний імплантат з порожнини мозку. Про це повідомляє Metro.

Зазначається, що 40-річний Рамазан Йилмаз звернувся до приватної клініки у Бурсі, де стоматолог його оглянув і сказав, що у нього хитаються зуби, які потрібно видалити. Він це зробив, після чого дантист запропонував замінити їх імплантатами, проте під час операції стоматолог начебто проткнув щелепну кістку Рамазана, «примушуючи» імплантат стати на місце.

«Після того, як я відчув дискомфорт із зубами, я звернувся до приватної стоматологічної клініки в Нілюфері. Після проведених там обстежень мені повідомили, що кісткова структура у мене крихка, зуби розхитані, і доцільно провести процедуру імплантації. Лікар стверджував, що має 24-річний досвід роботи в цій галузі, і запевняв нас у своїй компетентності. Тож ми довірили йому процедуру. Пізніше, під час виривання моїх зубів і проведення процедури імплантації в той же день, він повідомив своїй секретарці, що апарат, який він використовував, несправний», - розповів чоловік журналістам.

За словами Рамазана, після цього лікар почав виконувати процедуру вручну. Під час того, як він намагався встановити гвинт, чоловік помітив, що стоматолог докладає великих зусиль.

«Я вказав йому на це, зазначивши, що чув хрускіт кісток. Однак він запевнив мене, що це нормально. Але коли він продовжував вкручувати гвинт, він пробив мені щелепну кістку і потрапив у ділянку за оком, де знаходиться мозок і спинномозкова рідина», - додав потерпілий.

Після цього Рамазан закричав від болю, адже гвинт увійшов на всю глибину черепа. Стоматолог доставив його до місцевої лікарні, залишив його там і втік.

Лікарі провели Рамазану комп'ютерну томографію, після чого одразу ж відправили на операцію. Після довготривалої операції гвинт нарешті дістали з його черепа.

«Розуміючи серйозність ситуації, він відвіз мене до відділення невідкладної допомоги університетської лікарні Улудаг. Там після обстеження з'ясувалося, що гвинт проник у ділянку, де знаходиться головний мозок і спинномозкова рідина. Згодом був скликаний консиліум лікарів-експертів, які вирішили провести операцію», - зазначив постраждалий.

Пацієнта виписали з лікарні через кілька днів, після чого він одужав, проте повідомив, що стоматолог відмовився повернути йому гроші, тому він вирішив подати на нього до суду.

Водночас стоматолог запевнив, що такий інцидент стався «через медичне ускладнення».

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