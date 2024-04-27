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В Турции стоматолог вкрутил зубной имплант в череп пациента: детали инцидента

18:50, 27 апреля 2024
Мужчина планирует подать в суд на стоматолога, ведь он не вернул ему деньги за такой визит.
В Турции стоматолог вкрутил зубной имплант в череп пациента: детали инцидента
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В Турции пациент серьезно пострадал из-за лечения стоматолога. Так, мужчина обратился к врачу с зубной болью, после чего оказался в больнице, где ему удалили зубной имплантат из полости мозга. Об этом сообщает Metro.

Отмечается, что 40-летний Рамазан Йылмаз обратился в частную клинику в Бурсе, где стоматолог осмотрел его и сказал, что у него шатаются зубы, которые нужно удалить. Он это сделал, после чего дантист предложил заменить их имплантатами, однако во время операции стоматолог вроде бы проткнул челюстную кость Рамазана, заставляя имплантат стать на место.

«После того, как я почувствовал дискомфорт с зубами, я обратился в частную стоматологическую клинику в Нилюфере. После проведенных там обследований мне сообщили, что костная структура у меня хрупкая, зубы расшатаны, и целесообразно провести процедуру имплантации. Врач утверждал, что имеет 24-летний опыт работы в этой области, и уверял нас в своей компетентности. Мы доверили ему процедуру. Позже, во время вырывания моих зубов и проведения процедуры имплантации в тот же день, он сообщил своей секретарше, что используемый им аппарат неисправен», - рассказал мужчина журналистам.

По словам Рамазана, после этого врач принялся выполнять процедуру вручную. Во время того, как он пытался установить винт, мужчина заметил, что стоматолог прилагает большие усилия.

«Я указал ему на это, отметив, что слышал хруст костей. Однако он уверил меня, что это нормально. Но когда он продолжал ввинчивать винт, он пробил мне челюстную кость и попал в участок за глазом, где находится мозг и спинномозговая жидкость», - добавил пострадавший.

После этого Рамазан закричал от боли, потому что винт вошел во всю глубину черепа. Стоматолог доставил его в местную больницу, оставил его там и скрылся.

Врачи провели Рамазану компьютерную томографию, после чего сразу же отправили на операцию. После длительной операции винт наконец-то достали из его черепа.

«Понимая серьезность ситуации, он увез меня в отделение неотложной помощи университетской больницы Улудаг. Там после обследования выяснилось, что винт проник в участок, где находится мозг и спинномозговая жидкость. Впоследствии был созван консилиум врачей-экспертов, решивших провести операцию», - отметил пострадавший.

Пациента выписали из больницы через несколько дней, после чего он поправился, однако сообщил, что стоматолог отказался вернуть ему деньги, поэтому он решил подать на него в суд.

В то же время, стоматолог заверил, что такой инцидент произошел «из-за медицинского осложнения».

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