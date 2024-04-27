В Киеве ремонтируют дорогу от моста Патона до моста Метро – какие ограничения

Кратковременные ограничения движения транспорта в Печерском районе будут действовать 27 апреля.

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На участках тоннеля под Почтовой площадью и от моста Патона до моста Метро будут кратковременно ограничивать движение транспорта. Такие ограничения в Печерском районе будут действовать сегодня, 27 апреля. Об этом пишет Киевская городская госадминистрация.

Там пояснили, что ограничения связаны с заменой световозвращающих элементов дорожного ограждения на участке тоннеля под Почтовой площадью и мелким ремонтом дороги от моста Патона до моста Метро в направлении Подола.

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