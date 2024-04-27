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Дополнительные 70 тысяч: сколько будут платить военнослужащим

21:17, 27 апреля 2024
70 тысяч гривен — это не замена 100 тысяч боевых, а дополнительная выплата для тех, кто находится на передовой.
Дополнительные 70 тысяч: сколько будут платить военнослужащим
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Как ранее сообщалось, военнослужащие «на нуле» смогут получить доплату в размере 70 тысяч гривен.

Выплата может производиться уже с этого месяца. Это не замена 100 тысяч боевых, а дополнительное вознаграждение для тех, кто находится на передовой. Об этом сообщает АрмияInform.

Доплату могут получить военнослужащие Вооруженных сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственная специальная служба транспорта, а также полицейские. Эта выплата предусмотрена именно тем, кто непосредственно находится на линии столкновения с врагом.

Получать ее могут те, кто выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно. Также на нее могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задачи между позициями Сил обороны Украины и агрессора, на оккупированных территориях рф, а также на территории врага.

Поэтому отныне находящиеся на передовой военнослужащие потенциально смогут получать более 190 тысяч гривен:

  • денежное довольствие, которое зависит от звания, должности и выслуги лет (минимум 20 100 грн),
  • 100 тыс. грн «боевых»,
  • 70 тыс. грн вознаграждения.

Правда, по этой выплате могут быть нюансы. Если «боевые» выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, то по выплате 70 тысяч формулировки в постановлении Кабмина другое: «за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнение таких задач». То есть, к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения заданий.

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