Додаткові 70 тисяч: скільки платитимуть військовослужбовцям

70 тисяч гривень — це не заміна 100 тисяч «бойових», а додаткова виплата для тих, хто перебуває на передовій.

Як раніше повідомлялося, військовослужбовці «на нулі» зможуть отримати доплату в розмірі 70 тисяч гривень.

Виплата може застосовуватися вже з цього місяця. Це не заміна 100 тисяч «бойових», а додаткова винагорода для тих, хто перебуває на передовій. Про це повідомляє АрміяInform.

Доплату можуть отримати військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські. Ця виплата передбачена саме для тих, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом.

Отримувати її зможуть ті, хто виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно. Також на неї можуть розраховувати ті, хто виконує бойові завдання між позиціями Сил оборони України та агресора, на окупованих росією територіях, а також на території ворога.

Тож відтепер військовослужбовці, які перебувають на передовій, потенційно зможуть отримувати більш ніж 190 тисяч гривень:

грошове забезпечення, яке залежить від звання, посади та вислуги років (мінімум 20 100 грн),

100 тис. грн «бойових»,

70 тис. грн винагороди.

Щоправда, стосовно цієї виплати можуть бути нюанси. Якщо «бойові» виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, то щодо виплати 70 тисяч формулювання в постанові Кабміну інше: «за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань». Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань.

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