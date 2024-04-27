Одна з російських ракет впала за 15 кілометрів від Польщі, — Дональд Туск

Під час атаки на Львівщину одна з ракет впала за 15 км від кордону з Польшею, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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В ніч на 27 квітня одна з ракет, яку рф пустила по України, впала за 15 км від кордону з Польщею. Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у соцмережі Х (Твіттер).

"На Львівський район сьогодні впали десятки ракет. Одна з них - за 15 км від нашого кордону", - розповів Туск.

Він також розкритикував свого попередника, колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Раніше ми писали, що рф атакувала 4 теплоелектростанції, серйозно пошкоджене обладнання.

Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах Львівської області.

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