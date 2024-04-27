Заяви від МЗС щодо українців за кордоном озвучуватиме ШІ-аватар Вікторія

МЗС запускає ШІ-аватар Вікторію для озвучування офіційних заяв.

Міністерство закордонних справ розробило ШІ-аватар Вікторію, що озвучуватиме офіційні заяви міністерства з консульських питань.

Про це пише «Forbes» з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу і джерела в МЗС.

«Війна відбувається в час революційних технологічних змін, – зазначив очільник МЗС. – Маємо бути на передовій цих трансформацій, щоб перемогти».

Як зазначають у виданні, один із перших кейсів – ШІ-аватар Вікторія, яка коментуватиме офіційні заяви МЗС стосовно українців за кордоном. Під час резонансних подій МЗС отримує десятки запитів на включення протягом години. Раніше такі події коментував консульський речник, згодом ці обов’язки перейшли до речника МЗС з усіх питань. Використання ШІ може розвантажити живого речника, який натомість буде й надалі спілкуватися зі ЗМІ у форматі інтерв’ю.

На відео з Вікторією додаватимуть спеціальний QR-код, який спрямовуватиме людей на офіційну сторінку МЗС із заявою. Це для того, щоб уникнути поширення фейків.

Повідомляється, що за розробку ШІ платили спонсори, а не держава. Аватара зробили на основі реальної людини, яку відзняли під час начитки текстів. Зйомки тривали кілька тижнів, а модель для ШІ-аватара працювала безкоштовно, на добровільних засадах.

Дмитро Кулеба розповів, що з лютого 2024-го відомство використовує нейронні мережі для озвучування офіційних звернень на сторінках відомства в соцмережі Х французькою, іспанською, португальською й арабською. «Це допомагає нам швидко охопити ширшу аудиторію», — додав співрозмовник видання у МЗС.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років за певними винятками – постанова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.