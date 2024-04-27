Заявления от МИД по поводу украинцев за рубежом будет озвучивать ИИ-аватар Виктория

МИД запускает ИИ-аватар Викторию для озвучивания официальных заявлений.

Министерство иностранных дел разработало ИИ-аватар Викторию, что будет озвучивать официальные заявления министерства по консульским вопросам.

Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и источники в МИД.

«Война происходит во время революционных технологических изменений, – отметил глава МИД. – Должны быть на передовой этих трансформаций, чтобы победить».

Как отмечают в издании, один из первых кейсов – ИИ-аватар Виктория, которая будет комментировать официальные заявления МИД по поводу украинцев за рубежом. В ходе резонансных событий МИД получает десятки запросов на включение в течение часа. Ранее такие события комментировал консульский представитель, впоследствии эти обязанности перешли к представителю МИД по всем вопросам. Использование ИИ может разгрузить живого спикера, который будет и дальше общаться со СМИ в формате интервью.

На видео с Викторией будут добавлять специальный QR-код, направляющий людей на официальную страницу МИД с заявлением. Это для того, чтобы избежать распространения фейков.

Сообщается, что за разработку ИИ платили спонсоры, а не государство. Аватар был сделан на основе реального человека, которого сняли во время начитки текстов. Съемки длились несколько недель, а модель для ИИ-аватара работала бесплатно, на добровольной основе.

Дмитрий Кулеба рассказал, что с февраля 2024-го ведомство использует нейронные сети для озвучивания официальных обращений на страницах ведомства в соцсети Х на французском, испанском, португальском и арабском. «Это помогает нам быстро охватить более широкую аудиторию», — добавил собеседник в МИД.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин запретил пересылать паспорта за границу мужчинам 18-60 лет за определенными исключениями – постановление.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.