В Киеве патрульные зафиксировали автомобиль, водитель которого гнал почти 190 км в час

Как известно, в столице недавно, а именно с 1 апреля, разрешили на ряде участков дорог двигаться транспорту со скоростью до 80 км/ч. Однако есть водители, которые значительно превышают допустимые ограничения скорости более чем на 50 км/ч.
К примеру, как рассказали в Патрульной полиции Киева, некоторые автомобили двигались со скоростью более 100 км/ч. Эти превышения полиции зафиксировала с помощью TruCam.
В полиции напоминают перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств, в период с 1 апреля по 1 ноября до 80 км/ч:
– проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Приднепровское шоссе;
- набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
- проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- автодорога Р-69 (от улицы Озерной до черты города Киева).
Скоростной режим движения в столице на других участках дорог составляет 50 км/ч.
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