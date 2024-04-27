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В Киеве патрульные зафиксировали автомобиль, водитель которого гнал почти 190 км в час

20:23, 27 апреля 2024
В Киеве обнародовали подборку нарушений, зафиксированных с помощью TruCam.
В Киеве патрульные зафиксировали автомобиль, водитель которого гнал почти 190 км в час
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Как известно, в столице недавно, а именно с 1 апреля, разрешили на ряде участков дорог двигаться транспорту со скоростью до 80 км/ч. Однако есть водители, которые значительно превышают допустимые ограничения скорости более чем на 50 км/ч.

К примеру, как рассказали в Патрульной полиции Киева, некоторые автомобили двигались со скоростью более 100 км/ч. Эти превышения полиции зафиксировала с помощью TruCam.

В полиции напоминают перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств, в период с 1 апреля по 1 ноября до 80 км/ч:

– проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

- Приднепровское шоссе;

- набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

- проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

- проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

- автодорога Р-69 (от улицы Озерной до черты города Киева).

Скоростной режим движения в столице на других участках дорог составляет 50 км/ч.

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