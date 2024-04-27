Работодатель на собеседовании узнал, что претендентка беременна: правомерно ли отказать в трудоустройстве

Запрещается отказывать женщинам в принятии на работу по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей младше трех лет.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли работодатель не принять на работу беременную женщину.

Отмечается, что нормами действующего законодательства о труде определены основные права и гарантии, предоставленные женщинам при принятии на работу, в частности, частью 1 статьи 184 КЗоТ Украины определено, что запрещается отказывать женщинам в принятии на работу и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до трех лет, а одиноким матерям – при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью.

Следует отметить, что при отказе в принятии на работу указанным категориям женщин работодатель обязан сообщать причины отказа в письменной форме. Отказ в принятии на работу может быть обжалован в судебном порядке.

Раньше мы писали, какие отпуска предусмотрены беременным женщинам и работникам с детьми.

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