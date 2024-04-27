Роботодавець на співбесіді дізнався, що претендентка вагітна: чи правомірно відмовити у працевлаштуванні

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років.

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи може роботодавець не прийняти на роботу жінку, яка вагітна.

Зазначається, що нормами чинного законодавства про працю визначені основні права та гарантії, надані жінкам при прийнятті на роботу, зокрема частиною 1 статті 184 КЗпП України визначено, що забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям – за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю.

Слід зазначити, що при відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок роботодавець зобов’язаний повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмову у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.

Раніше ми писали, які відпустки передбачені вагітним жінкам і працівникам з дітьми.

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