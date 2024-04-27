У Києві патрульні зафіксували автівку, водій якої гнав майже 190 км за годину

У Києві оприлюднили підбірку порушень зафіксованих за допомогою TruCam.

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Як відомо, у столиці нещодавно, а саме з 1 квітня, дозволили на низці ділянок доріг рухатися транспорту зі швидкістю до 80 км/год. Однак, є водії, які значно перевищують допустимі обмеження швидкості більше як на 50 км/год.

До прикладу, як розповіли у Патрульній поліції Києва, деякі автівки рухалися зі швидкість понад 100 км/год. Ці перевищення поліція зафіксувала за допомогою приладу TruCam.

У поліції нагадують перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів, у період з 1-го квітня до 1-го листопада до 80 км/год:

- проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

- вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

- проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

- проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

- автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі міста Києва).

Швидкісний режим руху в столиці на інших ділянках доріг становить 50 км/год.

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