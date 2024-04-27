Одна из российских ракет упала в 15 километрах от Польши, — Дональд Туск

Во время атаки на Львовщину одна из ракет упала в 15 км от границы с Польшей, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

В ночь на 27 апреля одна из ракет, которую рф пустила по Украине, упала в 15 км от границы с Польшей. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в соцсети Х (Твиттер).

"На Львовский район сегодня упали десятки ракет. Одна из них – в 15 км от нашей границы", – рассказал Туск.

Он также подверг критике своего предшественника, бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

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