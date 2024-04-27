У Києві ремонтують дорогу від моста Патона до моста Метро – які обмеження

Короткочасні обмеження руху транспорту в Печерському районі діятимуть 27 квітня.

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На ділянках тунелю під Поштовою площею та від моста Патона до моста Метро короткочасно обмежуватимуть рух транспорту. Такі обмеження в Печерському районі діятимуть сьогодні, 27 квітня. Про це пише Київська міська держадміністрація.

Там пояснили, що обмеження пов’язані із заміною світлоповертальних елементів дорожнього огородження на ділянці тунелю під Поштовою площею та поточним дрібним ремонтом дороги від моста Патона до моста Метро в напрямку Подолу.

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