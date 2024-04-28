Які документи завжди мають бути при собі у кожного водія — нагадали в поліції

Кожен український водій під час водіння автомобіля зобов'язаний мати при собі певні документи.
Як повідомляє патрульна поліція Волинської області, під час поїздки за кермом водій зобов’язаний мати з собою:
Водії, які нехтують цими правилами, можуть понести адміністративну відповідальність, згідно зі статтею 126 КУпАП:
При цьому законом дозволяється використання електронних аналогів зазначених документів.
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