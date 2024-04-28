Які документи завжди мають бути при собі у кожного водія — нагадали в поліції

Для водіїв, які ігнорують ці правила, передбачена адміністративна відповідальність.

Кожен український водій під час водіння автомобіля зобов'язаний мати при собі певні документи.

Як повідомляє патрульна поліція Волинської області, під час поїздки за кермом водій зобов’язаний мати з собою:

посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії,

техпаспорт на транспортний засіб,

чинний страховий поліс про цивільноправову відповідальність.

Водії, які нехтують цими правилами, можуть понести адміністративну відповідальність, згідно зі статтею 126 КУпАП:

за керування автомобілем без зазначених документів – штраф 425 грн;

за повну відсутність водійських документів – штраф 3 400 грн;

за водіння після позбавлення прав на керування автомобілем – штраф 20 400 грн.

При цьому законом дозволяється використання електронних аналогів зазначених документів.

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