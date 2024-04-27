Лише 5% домогосподарств не розрахувалися за газ – Олексій Чернишов

Рівень платежів із боку побутових споживачів за спожитий газ становить 95%.

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Показник розрахунків побутових споживачів за спожитий газ становить 95%. Про це повідомив голова правління Групи Нафтогаз Олексій Чернишов в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

«На сьогодні рівень платежів з боку домогосподарств сягає 95%», - сказав Чернишов.

Він нагадав, що зараз Нафтогаз забезпечує «блакитним паливом» понад 12 млн українських домогосподарств – це близько 98% усіх українців.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення, передає урядовий портал.

Зазначається, що ціна залишається 2 гривні 64 копійки за кіловат. Також, положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня.

«Цього місяця ми затвердили постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа. Також цього тижня державний «Нафтогаз» продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, буде складати 7 грн 96 коп. за куб блакитного палива», — заявив Денис Шмигаль.

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