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Уряд продовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення, — Шмигаль

16:54, 26 квітня 2024
Пільгову ціну на електроенергію для населення продовжили.
Уряд продовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення, — Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення, передає урядовий портал.

Зазначається, що ціна залишається 2 гривні 64 копійки за кіловат. Також, положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня.

«Цього місяця ми затвердили постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа. Також цього тижня державний «Нафтогаз» продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, буде складати 7 грн 96 коп. за куб блакитного палива», — заявив Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, у січні-березні цього року Уряд спрямував із державного бюджету 113 млрд грн на соціальні виплати.

«За рік середня пенсія зросла на 10,6%. Всі виплати здійснюємо в повному обсязі та без жодних затримок. Розуміємо, що особливо під час війни мільйони українців потребують допомоги та підтримки. Тому за більш ніж 2 роки ціни на газ, воду і тепло залишалися без змін», — наголосив Денис Шмигаль.

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