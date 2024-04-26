Правительство продолжило действие льготной цены на электроэнергию для населения, — Шмыгаль

Льготную цену на электроэнергию для населения продолжили.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин принял решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения, сообщает правительственный портал.

Отмечается, что цена остается 2 гривны 64 копейки за киловатт. Также положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая.

«В этом месяце мы утвердили постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета. Также на этой неделе государственный «Нафтогаз» продлил действие льготной цены на газ для населения. Она по-прежнему будет составлять 7 грн. 96 коп. за куб голубого топлива», - заявил Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в январе-марте этого года Правительство направило из государственного бюджета 113 млрд грн на социальные выплаты.

«За год средняя пенсия выросла на 10,6%. Все выплаты производим в полном объеме и без всяких задержек. Понимаем, что особенно во время войны миллионы украинцев нуждаются в помощи и поддержке. Поэтому более чем за 2 года цены на газ, воду и тепло оставались без изменений», — отметил Денис Шмыгаль.

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