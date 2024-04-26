Британцу предъявили обвинение в вероятной вербовке поджигателей недвижимости связанной с Украиной

Мужчина обвиняется в сотрудничестве с российской разведкой.

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Судебный процесс начался в Великобритании над мужчиной, который обвиняется в сотрудничестве с российской разведкой и вербовке людей для поджога недвижимости, связанной с Украиной. Эту информацию обнародовало Reuters.

20-летний Дилан Эрл предстал перед Вестминстерским мировым судом Лондона по двум обвинениям согласно закону о национальной безопасности. По данным издания, Эрл оказывал помощь иностранной разведке, включая проведение разведывательных операций и попытки вербовать людей для поддержки такой деятельности.

Следствие также установило, что Эрл планировал "действия, ставящие под угрозу жизнь человека или создающие серьезный риск для здоровья и безопасности населения" в Великобритании. Ему также предъявлено обвинение в поджоге коммерческой недвижимости в Лондоне, связанной с Украиной.

Трем другим лицам, включая 60-летнего Пола Инглиша, 21-летнего Нии Коджо Менашу и 22-летнего Джейка Ривза, были также предъявлены обвинения в поджоге недвижимости. Обвинения связаны с событиями, которые произошли в марте 2024 года.

Королевская прокуратура Великобритании (CPS) заявила, что все обвиняемые еще не признали свою вину перед судом.

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