Кабмин утвердил Порядок ведения госреестра оборудования для подготовки или обработки табака

В правительстве заявили, что принятие постановления необходимо для предотвращения незаконного изготовления подакцизной продукции и выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции.

Фото: kmu.gov.ua

26 апреля правительство приняло постановление «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий».

Реализация постановления позволит привести нормативно-правовые акты Правительства в соответствие с требованиями закона 481/95-ВР в части уточнения перечня оборудования для промышленного производства табачных изделий, которое должно быть внесено в Единый государственный реестр. Это необходимо для повышения потребительской безопасности путем усиления контроля производства табачных изделий.

В Кабмине заявили, что принятие постановления будет способствовать уменьшению нелегального производства и оборота табачного сырья и табачных изделий, что будет обеспечивать поступление налогов в бюджет в полном объеме.

«Это важно для поддержки безопасности страны, ведь большая часть поступлений направляется на сектор безопасности и обороны. Регистрация оборудования в Едином реестре начнется через 30 дней со дня вступления в силу указанного постановления», - сообщили на правительственном портале.

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