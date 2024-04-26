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Кабмін затвердив Порядок ведення держреєстру обладнання для підготовки або обробки тютюну

16:25, 26 квітня 2024
В уряді заявили, що прийняття постанови необхідне для запобігання незаконному виготовленню підакцизної продукції та виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.
Кабмін затвердив Порядок ведення держреєстру обладнання для підготовки або обробки тютюну
Фото: kmu.gov.ua
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26 квітня уряд прийняв постанову «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів».

Реалізація постанови дасть можливість привести нормативно-правові акти Уряду у відповідність до вимог закону 481/95-ВР у частині уточнення переліку обладнання для промислового виробництва тютюнових виробів, яке повинно бути внесено до Єдиного державного реєстру. Це необхідно для підвищення споживчої безпеки шляхом посилення контролю за виробництвом тютюнових виробів.

У Кабміні заявили, що прийняття постанови сприятиме зменшенню нелегального виробництва та обігу тютюнової сировини та тютюнових виробів, що забезпечуватиме надходження податків до бюджету у повному обсязі.

«Це важливо для підтримки безпеки країни, адже більша частина надходжень спрямовується на сектор безпеки і оборони. Реєстрація обладнання у Єдиному реєстрі розпочнеться через 30 днів з дня набрання чинності зазначеною постановою», - повідомили на урядовому порталі.

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