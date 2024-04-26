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Британцю висунули звинувачення у ймовірному вербуванні паліїв нерухомості пов'язаної з Україною

21:53, 26 квітня 2024
Чоловік обвинувачується у співпраці з російською розвідкою.
Британцю висунули звинувачення у ймовірному вербуванні паліїв нерухомості пов'язаної з Україною
Джерело фото: depositphotos.com
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Судовий процес розпочався у Великій Британії над чоловіком, який звинувачується у співпраці з російською розвідкою та вербуванні людей для підпалу нерухомості, пов'язаної з Україною. Цю інформацію оприлюднило Reuters.

20-річний Ділан Ерл з'явився перед Вестмінстерським мировим судом Лондона за двома звинуваченнями згідно з законом про національну безпеку. За даними видання, Ерл надавав допомогу іноземній розвідці, включаючи проведення розвідувальних операцій та намагання вербувати людей для підтримки такої діяльності.

Слідство також встановило, що Ерл планував «дії, що ставлять під загрозу життя людини або створюють серйозний ризик для здоров'я та безпеки населення» у Великобританії. Йому також пред'явлено звинувачення у підпалі комерційної нерухомості в Лондоні, пов'язаної з Україною.

Трьом іншим особам, включаючи 60-річного Пола Інгліша, 21-річного Ніі Коджо Менашу та 22-річного Джейка Рівза, були також пред'явлені звинувачення у підпалі нерухомості. Звинувачення пов'язані з подіями, які відбулися у березні 2024 року.

Королівська прокуратура Великої Британії (CPS) заявила, що всі звинувачені ще не визнали свою провину перед судом.

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