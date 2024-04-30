Які документи підтверджують факт неможливості виконання роботи за станом здоров’я: роз’яснення

Невідповідність працівника обійманій посаді за станом здоров’я може бути підтверджено довідкою закладу охорони здоров’я.

Державна служба України з питань праці повідомляє, які документи підтверджують факт неможливості виконання роботи за станом здоров’я.

Зазначається, що відповідно до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника обійманій посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 1449, невідповідність працівника обійманій посаді за станом здоров’я може бути підтверджена:

- довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;

- повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації (за умови надання її особою);

- медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

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