Отримали бойові повістки і не з’явились до ТЦК: у Харкові відправили за ґрати двох ухилянтів

Під час судового розгляду обидва чоловіки визнали свою вину.

У Харкові суд визнав винними двох чоловіків віком 35 і 28 років в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Їм призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, в січні обох чоловіків за результатами проходження військово-лікарської комісії визнано придатними до проходження військової служби. Однак у подальшому, отримавши бойові повістки в січні та лютому цього року відповідно, вони до Слобідського ОРТЦК та СП не з’явилися.

Під час судового розгляду обидва чоловіки визнали свою вину та заявили, що певною мірою усвідомлювали відповідальність за неявку до збірних пунктів територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Обвинувальні вироки виніс Комінтернівський райсуд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.