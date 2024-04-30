Получили боевые повестки и не явились в ТЦК: в Харькове отправили за решетку двух уклонистов

В ходе судебного разбирательства оба мужчина признали свою вину.

В Харькове суд признал виновными двух мужчин 35 и 28 лет в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в январе двое мужчин по результатам прохождения военно-врачебной комиссии признаны годными к прохождению военной службы. Однако в дальнейшем, получив боевые повестки в январе и феврале этого года соответственно, они в Слободской ОРТЦК и СП не явились.

В ходе судебного разбирательства оба мужчина признали свою вину и заявили, что в известной степени осознавали ответственность за неявку в сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Обвинительные приговоры вынес Коминтерновский райсуд г. Харькова. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

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