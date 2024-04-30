Практика судов
  1. В мире

TikTok могут запретить на территории Евросоюза, – Урсула фон дер Ляйен

10:00, 30 апреля 2024
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила запрет TikTok в ЕС.
TikTok могут запретить на территории Евросоюза, – Урсула фон дер Ляйен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен не исключает, что в ЕС может быть введен запрет на TikTok. Об этом она сказала во время состоявшихся в Маастрихте дебатов, передает Politico.

«Она не исключена», - сказала фон дер Ляен, после того как модератор сослался на США, где TikTok могут запретить, если его владелец, компания ByteDance, не продаст платформу.

Урсула фон дер Ляен также напомнила, что Еврокомиссия была «самым первым учреждением в мире, которое запретило TikTok на наших корпоративных телефонах».

«Мы прекрасно знаем, чем опасен TikTok», - заявила глава Еврокомиссии.

Добавим, TikTok обещает подать в суд из-за возможного запрета в США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Адвокат из Израиля обжаловал отказ в открытии апелляционного производства на отдельное определение из-за одновременного удостоверения им документов как нотариусом

Темпоральные гарантии допуска к правосудию в Украине адвоката, являющегося гражданином Израиля – позиция Верховного Суда.

Кабмин предлагает упростить требования к определениям о временном доступе к вещам и документам за границей и процедуру объявления в международный розыск

Срок действия разрешения прокурора или суда на исполнение процессуального действия в иностранном государстве не ограничивается.

Верховный Суд: неуведомление апелляционным судом стороны защиты о дате и времени судебного заседания является существенным нарушением требований УПК

Ссылки апелляционного суда в определении на то, что участники трижды уведомлялись об апелляционном рассмотрении уголовного производства, не подтверждены ни одним документом, в частности, рекомендованным уведомлением о вручении почтовой отправки, распиской.

Военный получил травмы при эвакуации раненого, но командир запретил ему проходить медицинское обследование: что решил суд

Военнослужащий получил два года содержания в дисциплинарном батальоне за то, что самовольно оставил подразделение для прохождения медицинского обследования.

Кабмин внес в Раду проект изменений в УПК по процедурам объявления лиц в международный розыск и экстрадиции

Как отмечает правительство, законопроект направлен на усовершенствование международного сотрудничества по уголовным делам.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду