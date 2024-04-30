TikTok могут запретить на территории Евросоюза, – Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила запрет TikTok в ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен не исключает, что в ЕС может быть введен запрет на TikTok. Об этом она сказала во время состоявшихся в Маастрихте дебатов, передает Politico.

«Она не исключена», - сказала фон дер Ляен, после того как модератор сослался на США, где TikTok могут запретить, если его владелец, компания ByteDance, не продаст платформу.

Урсула фон дер Ляен также напомнила, что Еврокомиссия была «самым первым учреждением в мире, которое запретило TikTok на наших корпоративных телефонах».

«Мы прекрасно знаем, чем опасен TikTok», - заявила глава Еврокомиссии.

Добавим, TikTok обещает подать в суд из-за возможного запрета в США.

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