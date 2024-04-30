Национальная школа судей обнародовала календарный план работы на май

Появился календарный план подготовки судей и работников аппарата на май 2024 года.

Национальная школа судей Украины обнародовала календарный план подготовки судей, помощников судей для поддержки квалификации, периодического обучения судей на май.

План обнародовали с целью уровня квалификации работников аппаратов судов и работников Службы судебной охраны из средств Государственного бюджета Украины и в сотрудничестве с проектами международной технической помощи, международными организациями и фондами на май 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.