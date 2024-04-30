Національна школа суддів оприлюднила календарний план роботи на травень

З’явився календарний план підготовки суддів та працівників апарату на травень 2024 року.

Національна школа суддів України оприлюднила календарний план підготовки суддів, помічників суддів для підтримання кваліфікації, періодичного навчання суддів на травень.

План оприлюднили з метою підвищення рівня кваліфікації працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проєктами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами на травень 2024 року.

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