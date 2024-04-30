Україна та Європа працюють над внесенням Telegram в список платформ, які підлягають регуляції — голова Нацради

Ольга Герасим’юк також закликала припинити офіційну комунікацію держави в Telegram.

Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що незмінна у своїй думці щодо необхідності регулювання роботи Telegram в Україні. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За її словами, Україна працює з європейськими партнерами над внесенням месенджера в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції.

Герасим'юк також прокоментувала нещодавнє блокування ботів українських розвідслужб: «В таких випадках блокування чи у разі порушень законодавства (вони, - ред.) можуть бути оштрафовані. Як це відбувається з іншими компаніями, які в цьому переліку».

На її думку, Telegram є дуже зручною формою комунікації, однак офіційні особи та державні організації не повинні бути в ньому.

«Треба цю заборону негайно запроваджувати, на мій погляд. Я думаю, поступово, треба все ж таки переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів», - підкреслила вона.

Водночас очільниця Нацради з питань телебачення та радіомовлення каже, що робота українських розвідувальних органів в Telegram - це лише їхня справа.

Нагадаємо, що 28 квітня стало відомо, щоTelegram заблокував низку офіційних чат-ботів, зокрема «Головний бот розвідки» ГУР, боти СБУ та бота Мінцифри «єВорог». Згодом Telegram відновив усі чат-боти.

Додамо, голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підкреслив, що можна обійтися і без Telegram, і запропонував використовувати соцмережу, що належить компанії Марка Цукерберга.

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