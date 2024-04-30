Практика судів
  1. В Україні

Виключення протиправності діяння за Кримінальним кодексом: що не є правопорушенням

10:36, 30 квітня 2024
Не є правопорушенням дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками.
Виключення протиправності діяння за Кримінальним кодексом: що не є правопорушенням
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України роз’яснило питання виключення протиправності діяння за Кримінальним кодексом.

В умовах війни росії проти України та масового застосування насильства до українських громадян окупаційними військами, постає питання щодо відповідальності особи за дії або бездіяльність, вчинені під впливом фізичного або психічного насильства. Якщо людина внаслідок насильства (примусу) поставлена в ситуацію, коли вона була змушена заподіяти шкоду і не могла вчинити інакше – чи відповідатиме вона за заподіяну шкоду?

Існують обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння, які передбачені Розділом VIII Кримінального кодексу України (надалі – ККУ). Однією з таких обставин є вчинення кримінально протиправного діяння під впливом фізичного або психічного примусу, що визначено статтею 40 ККУ. Відповідно до положень вказаної статті не є правопорушенням дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками.

Згідно із частиною другою статті 40 ККУ питання про кримінальну відповідальність особи за заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо ця особа зазнала фізичного примусу, внаслідок якого вона зберігала можливість керувати своїми діями, а також психічного примусу, вирішується відповідно до положень статті 39 цього Кодексу.

У разі якщо особа визнається винною у вчиненні кримінального правопорушення, застосування щодо неї фізичного чи психічного примусу з метою змусити її вчинити це кримінальне правопорушення є обставиною, що пом’якшує відповідальність (пункт 6 частини першої статті 66 ККУ). Так, приписами вказаної статті встановлено, що при призначенні покарання обставинами, які його пом’якшують, визнаються, зокрема, вчинення кримінального правопорушення під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адвокат з Ізраїлю оскаржив відмову у відкритті апеляційного провадження на окрему ухвалу через одночасне засвідчення ним документів як нотаріусом

Темпоральні гарантії допуску до правосуддя в Україні адвоката, який є громадянином Ізраїлю – позиція Верховного Суду.

Кабмін пропонує спростити вимоги до ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів за кордоном і процедуру оголошення в міжнародний розшук

Строк дії дозволу прокурора чи суду на виконання процесуальної дії в іноземній державі не обмежується.

Верховний Суд: неповідомлення апеляційним судом сторони захисту про дату і час судового засідання є істотним порушенням вимог КПК

Посилання апеляційного суду в ухвалі на те, що учасники тричі повідомлялись про апеляційний розгляд кримінального провадження, не підтверджені жодним документом, зокрема, рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, розпискою.

Військовий отримав травми під час евакуації пораненого, але командир заборонив йому проходити медичне обстеження: що вирішив суд

Військовослужбовець отримав два роки тримання у дисциплінарному батальйоні за те, що самовільно залишив підрозділ для проходження медичного обстеження.

Кабмін вніс до Ради проект змін до КПК щодо процедур оголошення осіб у міжнародний розшук та екcтрадиції

Як зазначає Уряд, законопроект спрямований на вдосконалення міжнародного співробітництва у кримінальних справах.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду