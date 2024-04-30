Исключение противоправности деяния по Уголовному кодексу: что не является правонарушением

Не является правонарушением действие или бездействие лица, причинившего вред правоохраняемым интересам, совершенное под непосредственным влиянием физического принуждения, в результате которого лицо не могло руководить своими поступками.

Министерство юстиции Украины разъяснило вопрос исключения противоправности деяния по Уголовному кодексу.

В условиях войны россии против Украины и массового применения насилия к украинским гражданам оккупационными войсками, возникает вопрос об ответственности лица за действия или бездействие, совершенные под влиянием физического или психического насилия. Если человек в результате насилия (принуждения) поставлен в ситуацию, когда он был вынужден причинить вред и не мог причинить иначе – будет ли он отвечать за причиненный вред?

Существуют обстоятельства, исключающие уголовное противоправность деяния, предусмотренные Разделом VIII Уголовного кодекса Украины (далее – УКУ). Одно из таких обстоятельств - совершение уголовно противоправного деяния под влиянием физического или психического принуждения, что определено статьей 40 УКУ. В соответствии с положениями указанной статьи не является правонарушением действие или бездействие лица, причинившего вред правоохраняемым интересам, совершенное под непосредственным влиянием физического принуждения, в результате которого лицо не могло руководить своими поступками.

Согласно части второй статьи 40 УКУ вопрос об уголовной ответственности лица за причинение вреда правоохраняемым интересам, если это лицо испытало физическое принуждение, в результате которого оно сохраняло возможность управлять своими действиями, а также психического принуждения, решается в соответствии с положениями статьи 39 настоящего Кодекса.

В случае если лицо признается виновным в совершении уголовного правонарушения, применение к нему физического или психического принуждения с целью заставить его совершить это уголовное правонарушение является обстоятельством, смягчающим ответственность (пункт 6 части первой статьи 66 УКУ). Так, предписаниями указанной статьи установлено, что при назначении наказания смягчающими его обстоятельствами признаются, в частности, совершение уголовного правонарушения под влиянием угрозы, принуждения или из-за материальной, служебной или иной зависимости.

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