Украина и Европа работают над внесением Telegram в список платформ, подлежащие регуляции — председатель Нацсовета

Ольга Герасимьюк также призвала прекратить официальную коммуникацию государства в Telegram.

Председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк заявила, что неизменна в своем мнении относительно необходимости регулирования работы Telegram в Украине. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

По ее словам, Украина работает с европейскими партнерами над внесением мессенджера в перечень цифровых платформ, подлежащих регуляции.

Герасимьюк также прокомментировала недавнюю блокировку ботов украинских разведслужб: «В таких случаях блокирование или в случае нарушений законодательства (они – ред.) могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые находятся в этом перечне».

По ее мнению, Telegram представляет собой очень удобную форму коммуникации, однако официальные лица и государственные организации не должны быть в нем.

«Нужно этот запрет немедленно вводить, на мой взгляд. Я думаю, постепенно, нужно все же переводить официальную коммуникацию в другие мессенджеры», - подчеркнула она.

В то же время глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию говорит, что работа украинских разведывательных органов в Telegram - это только их дело.

Напомним, что 28 апреля стало известно, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов, в том числе «Главный бот разведки» ГУР, боты СБУ и бота Минцифры «єВорог». Позже Telegram восстановил все чат-боты.

Добавим, председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин подчеркнул, что можно обойтись и без Telegram, и предложил использовать соцсеть, принадлежащую компании Марка Цукерберга.

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