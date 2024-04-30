TikTok можуть заборонити на території Євросоюзу, – Урсула фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила заборону TikTok у ЄС.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не виключає, що в ЄС може бути введена заборона на TikTok. Про це вона сказала під час дебатів, що відбулися в Маастрихті, передає Politico.

«Вона не виключена», - сказала фон дер Ляєн, після того як модератор послався на США, де TikTok можуть заборонити, якщо його власник, компанія ByteDance, не продасть платформу.

Урсула фон дер Ляєн також нагадала, що Єврокомісія була «найпершою установою у світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах».

«Ми прекрасно знаємо, чим небезпечний TikTok», - заявила глава Єврокомісії.

Додамо, TikTok обіцяє подати до суду через можливу заборону в США.

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