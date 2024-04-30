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Какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работы по состоянию здоровья: разъяснение

17:35, 30 апреля 2024
Несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья может быть подтверждено справкой учреждения здравоохранения.
Какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работы по состоянию здоровья: разъяснение
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Государственная служба Украины по вопросам труда сообщает, какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работы по состоянию здоровья.

Отмечается, что согласно Порядку расторжения трудового договора по инициативе работодателя (собственника или уполномоченного им органа, физического лица, использующего труд наемных работников) в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту, утвержденному постановлением Кабинета Министров № 1449, несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья может быть подтверждено:

- справкой учреждения здравоохранения, содержащей информацию о заключительном заключении врачебно-консультативной комиссии по изменению места работы, указанную в журнале записи выводов такой комиссии;

- уведомление работодателя о группе инвалидности и ее причине или выпиской из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии, или индивидуальной программой реабилитации (при условии предоставления ее лицом);

- медицинской справкой о прохождении предварительного (периодического) медицинского осмотра работника определенной категории, выданной комиссией по проведению медицинских осмотров учреждений здравоохранения.

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