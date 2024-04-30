Чи відмінять пенсію по втраті годувальника на неповнолітню дитину, якщо її всиновить вітчим: роз’яснення ПФ

У ПФ повідомили, що дітям пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Фото: dszn.smr.gov.ua

Пенсійний фонд України пояснив, що буде з пенсією по втраті годувальника на неповнолітню дитину, якщо її всиновить вітчим.

Зазначається, що пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні (стаття 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Дітям пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

«Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення», - заявили у ПФ.

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