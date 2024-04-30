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Отменят ли пенсию по потере кормильца на несовершеннолетнего ребенка, если его усыновит отчим: разъяснение ПФ

17:54, 30 апреля 2024
В ПФ сообщили, что детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на содержании кормильца.
Отменят ли пенсию по потере кормильца на несовершеннолетнего ребенка, если его усыновит отчим: разъяснение ПФ
Фото: dszn.smr.gov.ua
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Пенсионный фонд Украины пояснил, что будет с пенсией по потере кормильца на несовершеннолетнего ребенка, если его усыновит отчим.

Отмечается, что пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его содержании (статья 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на содержании кормильца.

«Несовершеннолетние дети, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца, сохраняют это право и в случае их усыновления», - заявили в ПФ.

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