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Не менше 7100 грн: Кабмін підвищив мінімальні розміри посадових окладів в органах місцевого самоврядування

18:04, 30 квітня 2024
З цією метою внесені зміни до постанови Уряду щодо упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів.
Не менше 7100 грн: Кабмін підвищив мінімальні розміри посадових окладів в органах місцевого самоврядування
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Під час засідання Уряду 30 квітня внесено, з метою недопущення поглиблення диспропорцій в оплаті праці державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зміни до постанови КМУ від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, цими змінами врегульовано питання строку (моменту) встановлення надбавки за вислугу років посадовим особам місцевого самоврядування у разі зміни її розміру.

Викладено додатки 48 - 53 і 55 до постанови №268 у новій редакції, підвищено розміри посадових окладів посадовим особам органів місцевого самоврядування (де розмір мінімального посадового окладу пропонується встановити на рівні 7100 гривень) та підвищено розміри посадових окладів службовцям органів місцевого самоврядування.

Рекомендовано органам місцевого самоврядування на час воєнного стану здійснювати преміювання посадових осіб органів місцевого самоврядування в розмірі, що не перевищує 100 відсотків посадового окладу, та рекомендовано керівникам органів місцевого самоврядування здійснювати виконання зазначеної постанови виключно у межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада незабаром розгляне законопроект, яким вводиться заборона на те, щоб платити посадовим особам місцевого самоврядування зарплату, яка менше мінімальної. Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року «мінімалка» в Україні складає 8 тисяч грн, втім, у законопроекті пропонується встановити, що цю «мінімалку» слід враховувати станом на 1 січня, тож таким посадовцям будуть платити не менше 7100 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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