Не менее 7100 грн: Кабмин повысил минимальные размеры должностных окладов в органах местного самоуправления

С этой целью внесены изменения в постановление Правительства об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов.

Во время заседания Правительства 30 апреля внесены с целью недопущения углубления диспропорций в оплате труда государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления изменения в постановление КМУ от 9 марта 2006 года №268 «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов».

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, этими изменениями урегулирован вопрос срока (момента) установления надбавки за выслугу лет должностным лицам местного самоуправления в случае изменения ее размера.

Изложены приложения 48-53 и 55 к постановлению №268 в новой редакции, повышены размеры должностных окладов должностным лицам органов местного самоуправления (где размер минимального должностного оклада предлагается установить на уровне 7100 гривен) и повышены размеры должностных окладов служащим органов местного самоуправления.

Рекомендовано органам местного самоуправления на время военного положения осуществлять премирование должностных лиц органов местного самоуправления в размере, не превышающем 100 процентов должностного оклада, и рекомендовано руководителям органов местного самоуправления осуществлять исполнение указанного постановления исключительно в пределах фондов заработной платы, предусмотренных в сметах соответствующих органов.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект, которым вводится запрет на то, чтобы платить должностным лицам местного самоуправления зарплату, которая меньше минимальной. Напомним, что с 1 апреля 2024 года «минималка» в Украине составляет 8 тысяч грн, впрочем, в законопроекте предлагается установить, что эту «минималку» следует учитывать по состоянию на 1 января, так что таким должностным лицам будут платить не менее 7100 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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