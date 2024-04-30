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У Києві на Кільцевій дорозі перевернулась вантажівка: момент ДТП потрапив на відео

12:06, 30 квітня 2024
Водій вантажного автомобіля DAF не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, наїхав на електроопору та перевернувся.
У Києві на Кільцевій дорозі перевернулась вантажівка: момент ДТП потрапив на відео
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У вівторок, 30 квітня, у Солом'янському районі столиці відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки DAF. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля DAF не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. Транспортний засіб здійснив некерований рух та перевернувся на тротуар.

Окрім того, патрульні перевірили у водія наявність всіх документів та встановили, що керманич не має дійсного страхового поліса.

У поліції додали, що винесли на водія постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) та склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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