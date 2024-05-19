«Батьку, ти чуєш мене, ми це зробили!», — Олександр Усик після перемоги зі сльозами на очах звернувся до покійного тата, відео

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик розчулився при згадці про тата, який помер 12 років тому.

В ніч на 19 травня відбувся історичний поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Вперше на кону поєдинку за звання чемпіона стояло чотири пояси, які ще нікому не вдавалося зібрати в одних руках у цій ваговій категорії.

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик після пеермоги звернувся до покійного батька.

«Батьку ти чуєш мене, ми це зробили! Дякую дуже моїй команді, дякую Богу. Це великі можливості для мене, для моєї країни. Чудові часи, чудовий день», — заявив Усик відразу після бою.

На пресконференцію Олександр Усик розчулився при згадці про тата.

Батько чемпіона пішов із життя у 2012 році, за кілька тижнів після перемоги Олександра на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні.

«Я сумую за батьком. Я казав батьку, ти живеш там, я живу тут, будь ласка, не приходь до мене, я люблю тебе. Для мене важко, коли батько приходить до мене, бо я згадую все своє життя. Він тут, може десь біля вас», – сказав український боксер зі сльозами на очах.

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