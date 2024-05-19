У Кропивницькому затримали державного виконавця за вимагання хабаря у 70 тисяч гривень

Державний виконавець вимагала та отримала 70 тисяч гривень за скасування тимчасових обмежень, застосованих у виконавчому провадженні, розпочатому за фактом несплати аліментів.

У Кропивницькому затримано державного виконавця за вимагання та отримання неправомірної вигоди. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

Службовій особі повідомлено про підозру у корупційному злочині (ч. 3 ст. 368 КК України).

Так, правоохоронцями затримано державного виконавця Фортечного відділу ДВС у м. Кропивницькому, яка вимагала та отримала неправомірну вигоду у сумі 70 тисяч гривень за скасування тимчасових обмежень, застосованих у виконавчому провадженні, розпочатому за фактом несплати аліментів.

Прокурори вже звернулися до Ленінського районного суду м. Кіровограда з клопотанням щодо обрання особі запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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