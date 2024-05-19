В Кропивницком задержали государственного исполнителя за вымогательство взятки в 70 тысяч гривен

Государственный исполнитель потребовала и получила 70 тысяч гривен за отмену временных ограничений, примененных в исполнительном производстве, начатом по факту неуплаты алиментов.

В Кропивницком задержан государственный исполнитель за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

Должностному лицу сообщено о подозрении в коррупционном преступлении (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Так, правоохранителями задержан государственный исполнитель Фортечного отдела ГИС в г. Кропивницком, который требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 70 тысяч гривен за отмену временных ограничений, примененных в исполнительном производстве, начатом по факту неуплаты алиментов.

Прокуроры уже обратились в Ленинский районный суд г. Кировограда с ходатайством об избрании лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.

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