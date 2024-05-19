Права и социальные льготы лиц с инвалидностью в Украине: что нужно знать

Лица с инвалидностью в Украине обладают всей полнотой социально-экономических, политических, личных прав и свобод закрепленных Конституцией Украины, законами Украины и международными договорами.

Лицом с инвалидностью является лицо с устойчивым расстройством функций организма, что при взаимодействии с внешней средой может приводить к ограничению его жизнедеятельности, в результате чего государство обязано создать условия для реализации им прав наравне с другими гражданами и обеспечить его социальную защиту. Об этом сообщает Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи.

Права лиц с инвалидностью

Лица с инвалидностью в Украине обладают всей полнотой социально-экономических, политических, личных прав и свобод, закрепленных Конституцией Украины, законами Украины и международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Основные права и свободы лиц с инвалидностью

Лица с инвалидностью имеют право на:

жизнь;

равенство перед законом;

доступ к правосудию;

свободу и личную неприкосновенность;

свободу от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

свободу от эксплуатации, насилия и поругания;

свободу передвижения и гражданство;

индивидуальную мобильность;

образование;

здоровье;

труд и занятость.

Материальное, социально-бытовое и медицинское обеспечение

Материальное, социально-бытовое и медицинское обеспечение лиц с инвалидностью осуществляется в виде:

денежных выплат (пенсий, пособий, единовременных выплат),

обеспечение медикаментами, техническими и другими средствами,

предоставление услуг по медицинской, социальной, трудовой и профессиональной реабилитации, бытовому и торговому обслуживанию.

Государственная социальная помощь

Лицо с инвалидностью, которая не получает пенсию и постоянно проживает на территории Украины, имеет право на государственную социальную помощь.

Государственная социальная помощь по уходу назначается:

лицам с инвалидностью в результате войны из числа военнослужащих и других лиц, которым назначены пенсии по инвалидности;

лицам с инвалидностью I группы;

лицам с инвалидностью II или III группы, которые являются одинокими и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Льготы по безвозмездному лечению

Лица с инвалидностью, получающие пенсию, не превышающую минимального размера пенсии, или государственную социальную помощь, назначенную вместо пенсии, дети с инвалидностью имеют право на бесплатное приобретение лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения.

Лица с инвалидностью первой и второй групп имеют право при амбулаторном лечении на приобретение лекарственных средств по рецептам врачей с оплатой 50 процентов от их стоимости.

Лица с инвалидностью и дети с инвалидностью при наличии медицинских показаний имеют право на бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками.

Льготы на транспорт

Лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного лица, сопровождающего лицо с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью), имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси) при наличии удостоверения или справки.

Лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного лица, сопровождающего лицо с инвалидностью или ребенка с инвалидностью), имеют право на 50-процентную скидку стоимости проезда на внутренних линиях (маршрутах) воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.

Жилищные льготы

Лица с инвалидностью обеспечиваются жильем в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

Лица с инвалидностью и семьи, у которых есть дети с инвалидностью, имеют преимущественное право на улучшение жилищных условий.

Внеочередное обслуживание лиц с инвалидностью

Лица с инвалидностью I и II групп имеют право внеочередное обслуживание в кассах городского и междугороднего транспорта, как и на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.

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