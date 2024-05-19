В Киевской области второй случай ботулизма: мужчина съел вяленую рыбу, которую купил в интернете

В настоящее время больной находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

В Киевской области зафиксировали второй случай ботулизма. Об этом сообщает Броварской районный филиал ГУ «Киевский областной ЦКПХ МЗ».

Установлено, что житель Броварского района приобрел в интернете вяленую рыбу. После таранка, зараженного ботулотоксином, мужчина попал в больницу.

В настоящее время больной находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Отмечается, что за прошедший месяц в Украине зафиксировано уже 12 случаев с подозрением на ботулизм.

Ботулизм – это тяжелое пищевое отравление, которое может закончиться смертельно. Вызывает заболевание – токсин, продуцируемый бактерией Clostridium botulinum в мясных, рыбных, грибных или овощных консервах, изготовленных в домашних условиях, вяленом мясе или рыбе, в любых изделиях из мяса (колбасы, ветчины) и т.д., домашнего приготовления. Чаще всего причиной ботулизма становятся: испорченные вяленые/копченые продукты или недостаточно термически обработанные консервированные продукты именно домашнего консервирования, вяления, соления из мяса, рыбы, овощей, грибов.

Через 12-36 часов после попадания токсина в организм человека возникают следующие симптомы: тошнота, рвота, головокружение, сильно выраженная сухость во рту, трудность с глотанием, мышечная слабость – тяжело двигаться, говорить, дышать; зрение – нечеткое или выраженное двоение предметов перед глазами. Ботулинический токсин, попадая в организм человека, нарушает работу нервных клеток и блокирует сигнал к сокращению мышц. Чем больше токсина было в пище, тем интенсивнее симптомы. При полном параличе дыхания человек может умереть.

Как предотвратить ботулизм?

Категорически отказаться от употребления вяленой рыбы, консервированных домашних мясных консервов и грибов. Упаковка в вакуум рыбы или копченого мяса не гарантирует их безопасности. Ешьте только сертифицированную продукцию, изготовленную согласно санитарным требованиям.

«Помните: болезнь легче предупредить, чем лечить. В случае подозрения ботулизма – немедленно обращайтесь к врачу! – предупредили медики.

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