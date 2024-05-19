Над Португалией пролетел ярко-синий метеорит: видео

В то же время, данных о падении небесного тела пока нет.

Иллюстративное фото из открытых источников

Над Португалией вечером 18 мая пролетел ярко-синий метеорит. Об этом сообщает Thedailybeast.com.

Яркую вспышку света в небе видели преимущественно в северных районах Португалии, но многие жители южных регионов, судя по соцсетям, тоже заметили метеорит.

В то же время, данных о падении небесного тела пока нет.

Ночью спасателям поступил звонок о том, что объект, возможно, упал в Серра-де-Монтемуро, однако на месте предполагаемого падения ничего не обнаружили.

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