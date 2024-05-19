Статус безработного в Украине: кому предоставляется и как получить

11:44, 19 мая 2024
Для получения статуса безработного следует подать соответствующее заявление.
Граждане, получившие официальную работу и потерявшие ее, могут получить статус безработного. Кто и как может получить такой статус, объяснило издание «Экономическая правда».
Так, согласно закону «О занятости населения», статус безработного может получить человек в возрасте от 15 до 70 лет, который из-за отсутствия работы не имеет доходов для обеспечения существования.
Это в частности:
- человек трудоспособного возраста, потерявший работу и другие виды доходов, не получающий пенсию и трудоспособный;
- лицо с инвалидностью, не достигшее пенсионного возраста и получающее социальную помощь от государства по инвалидности;
- лицо младше 16-летнего возраста, которое уволили с работы из-за перепрофилирования предприятия или по результату сокращения штата;
- одинокая мать (отец), ухаживающая за ребенком с инвалидностью и один из родителей, который в соответствии с законом, имеют право на назначение надбавки по уходу за ребенком.
В любом из указанных выше условий, такой человек должен быть трудоспособным и готовым к поиску работы.
Для получения статуса безработного следует подать соответствующее заявление.
Это можно сделать в:
- центре занятости, независимо от места регистрации;
- в электронном формате через портал государственных услуг «Дія»;
- на официальном сайте Государственной службы занятости.
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