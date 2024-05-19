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Статус безработного в Украине: кому предоставляется и как получить

11:44, 19 мая 2024
Для получения статуса безработного следует подать соответствующее заявление.
Статус безработного в Украине: кому предоставляется и как получить
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Граждане, получившие официальную работу и потерявшие ее, могут получить статус безработного. Кто и как может получить такой статус, объяснило издание «Экономическая правда».

Так, согласно закону «О занятости населения», статус безработного может получить человек в возрасте от 15 до 70 лет, который из-за отсутствия работы не имеет доходов для обеспечения существования.

Это в частности:

  • человек трудоспособного возраста, потерявший работу и другие виды доходов, не получающий пенсию и трудоспособный;
  • лицо с инвалидностью, не достигшее пенсионного возраста и получающее социальную помощь от государства по инвалидности;
  • лицо младше 16-летнего возраста, которое уволили с работы из-за перепрофилирования предприятия или по результату сокращения штата;
  • одинокая мать (отец), ухаживающая за ребенком с инвалидностью и один из родителей, который в соответствии с законом, имеют право на назначение надбавки по уходу за ребенком.

В любом из указанных выше условий, такой человек должен быть трудоспособным и готовым к поиску работы.

Для получения статуса безработного следует подать соответствующее заявление.

Это можно сделать в:

  • центре занятости, независимо от места регистрации;
  • в электронном формате через портал государственных услуг «Дія»;
  • на официальном сайте Государственной службы занятости.

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