Статус безработного в Украине: кому предоставляется и как получить

Для получения статуса безработного следует подать соответствующее заявление.

Граждане, получившие официальную работу и потерявшие ее, могут получить статус безработного. Кто и как может получить такой статус, объяснило издание «Экономическая правда».

Так, согласно закону «О занятости населения», статус безработного может получить человек в возрасте от 15 до 70 лет, который из-за отсутствия работы не имеет доходов для обеспечения существования.

Это в частности:

человек трудоспособного возраста, потерявший работу и другие виды доходов, не получающий пенсию и трудоспособный;

лицо с инвалидностью, не достигшее пенсионного возраста и получающее социальную помощь от государства по инвалидности;

лицо младше 16-летнего возраста, которое уволили с работы из-за перепрофилирования предприятия или по результату сокращения штата;

одинокая мать (отец), ухаживающая за ребенком с инвалидностью и один из родителей, который в соответствии с законом, имеют право на назначение надбавки по уходу за ребенком.

В любом из указанных выше условий, такой человек должен быть трудоспособным и готовым к поиску работы.

Для получения статуса безработного следует подать соответствующее заявление.

Это можно сделать в:

центре занятости, независимо от места регистрации;

в электронном формате через портал государственных услуг «Дія»;

на официальном сайте Государственной службы занятости.

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