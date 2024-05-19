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Куда могут обратиться северяне Харьковской области, которые хотят эвакуироваться: ответ ОВА

12:20, 19 мая 2024
Люди, желающие эвакуироваться в более безопасные регионы, могут обратиться с этой просьбой к власти.
Куда могут обратиться северяне Харьковской области, которые хотят эвакуироваться: ответ ОВА
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Жители северной части Харьковщины, которые хотят эвакуироваться в более безопасные регионы, могут обратиться с этой просьбой к власти. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, Волчанск, Липцы и все населенные пункты северной пограничной области практически круглосуточно находятся под вражеским огнем.

По этой причине происходит эвакуация гражданского населения. Спасателям, полиции и волонтерам областного Координационного гуманитарного центра уже удалось вывезти из опасных районов более 4000 человек.

Руководитель ОВА объяснил, что желающие эвакуироваться могут круглосуточно и безвозмездно звонить по телефону – 0 800 339 291.

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