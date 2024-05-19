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Куди можуть звернутися жителі півночі Харківської області, які хочуть евакуюватися: відповідь ОВА

12:20, 19 травня 2024
Люди, які хочуть евакуюватися в безпечніші регіони, можуть звернутися з цим проханням до влади.
Куди можуть звернутися жителі півночі Харківської області, які хочуть евакуюватися: відповідь ОВА
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Жителі північної частини Харківщини, які хочуть евакуюватися в безпечніші регіони, можуть звернутися з цим проханням до влади. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, Вовчанськ, Липці та всі населені пункти північного прикордоння області практично цілодобово перебувають під ворожим вогнем.

З цієї причини відбувається евакуація цивільного населення. Рятувальникам, поліції та волонтерам обласного Координаційного гуманітарного центру вже вдалося вивезти з небезпечних районів понад 4000 осіб.

Очільник ОВА пояснив, що ті, хто бажає евакуюватися, можуть цілодобово і безоплатно телефонувати за номером - 0 800 339 291.

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