3 тисячі доларів за фіктивні документи про інвалідність для перетину кордону: підозрюють медпрацівницю з Рівненщини та її знайомого

Підозрювані розмістили оголошення в одному із месенджерів про можливість виготовлення документів, які дають змогу виїхати за межі України.

Медичну працівницю з Рівненщини та її знайомого підозрюють у незаконній організації законного переправлення військовозобов’язаних через кордон за фіктивним посвідченням про інвалідність. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру медсестрі одного із державних лікувальних закладів Рівненської області та її знайомому. Їм інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Також жінці інкримінують підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 358 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, жінка, яка є медичним працівником, та її спільник під час дії воєнного стану організували незаконний перетин військовозобов’язаних осіб через державний кордон до Республіки Польща.

Для цього підозрювані розмістили оголошення в одному із месенджерів про можливість виготовлення документів, які дають змогу виїхати за межі України.

За гроші вони мали підготувати «клієнту» пакет фіктивних документів, а саме посвідчення про інвалідність. На його підставі чоловік знімався з військового обліку. В подальшому це давало йому право безперешкодно виїхати за кордон.

Ціна такої послуги становила 3000 доларів за пакет документів.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

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