Крим без рф стане одним із найкращих для життя місць у Європі, — Володимир Зеленський

Після деокупації півострів стане одним із найкращих для життя місць у Європі.

Крим після деокупації стане одним із найкращих для життя місць у Європі. Про заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед церемонією закладення пам’ятного каменя майбутнього меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

За словами Глави держави, лише з послабленням тодішньої московської влади та з відновленням незалежності України у кримських татар з’явилась можливість утверджувати на державному рівні правду про злочин геноциду – депортації кримськотатарського народу – та відновлювати нормальне життя у Криму.

«До 2014 року Крим був дійсно щасливим домом для багатьох наших людей, і таким Крим знову буде – буде обов’язково, коли сила нашої стійкості, нашої зброї, нашої дипломатії та сила справедливості для України забезпечать звільнення Криму від окупації. Півострів, якому судилося стати одним із найкращих для життя місць у Європі, саме таким і буде – безумовно і без росії», - запевнив Президент.

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